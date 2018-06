Colombia zet opnieuw glyfosaat in tegen cocaplantages IB

27 juni 2018

03u02

Bron: Belga 0 Colombia, 's werelds grootste producent van cocaïne, gaat opnieuw drones inzetten om glyfosaat te vernevelen boven illegale cocaplantages. Dat maakte president Juan Manuel Santos bekend. In 2017 bereikte de cocateelt nog een recordniveau in het Zuid-Amerikaanse land.

De verneveling van glyfosaat tegen illegale cocaplantages is omstreden. Na vijftien jaar werd het programma in Colombia in oktober 2015 stilgelegd wegens de nefaste gevolgen voor de gezondheid van mensen en dieren, en voor het milieu. Dinsdag kondigde president Santos echter aan dat het programma hervat zal worden. Hij benadrukte wel dat de verneveling vanaf een lagere hoogte en met een concentratie pesticide die 50 procent lager is, zal gebeuren.

Nieuw productie record

Santos' beslissing komt er daags na de publicatie van een rapport van het Amerikaanse drugsbestrijdingsbureau ONDCP (Office of National Drug Control Policy). Dat stelde dat de cocateelt in Colombia in 2017 een nieuw record bereikte met 209.000 hectare, ruim 11 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijk nam ook de cocaïneproductie in het Zuid-Amerikaanse land toe met bijna een vijfde, van 772 naar 921 ton, eveneens een record.

Wanneer de vernevelingen opnieuw zullen starten, maakte Santos niet bekend. Zijn minister van Defensie, Luis Carlos Villegas, uitte wel de hoop dat die al vandaag hervat zouden worden.