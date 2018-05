Colombia wordt "globale partner" van de NAVO

26 mei 2018

Colombia wordt als eerste Latijns-Amerikaans land een "globale partner" van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). "De toetreding van Colombia tot de NAVO verbetert het imago van ons land en verleent ons meer speelruimte in internationale context", zei president Manuel Santos, in 2016 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, vrijdagnacht. De formele aansluiting van Colombia is volgende week in Brussel gepland.