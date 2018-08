Colombia trekt zich terug uit Unie van Zuid-Amerikaanse Naties kv

28 augustus 2018

06u30

Bron: Belga 0 Colombia trekt zich terug uit de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UZAN) wegens de "stilte en lakse houding" van de intergouvernementele organisatie met betrekking tot de "brutale daden van de dictatuur in Venezuela". Dat heeft de kersverse president Ivan Duque gisteren aangekondigd. "UZAN heeft als een instituut nooit een van de misbruiken veroordeeld" van de regering van president Nicolas Maduro, luidt het.

Volgens Duque heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes de UZAN al op 10 augustus - drie dagen na de eedaflegging van de president - in een brief op de hoogste gesteld van de beslissing. De procedure om volledig uit de intergouvernementele organisatie te stappen, neemt volgens het Colombiaanse staatshoofd zes maanden in beslag.

De UZAN, die haar hoofdkwartier in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito heeft, telt inclusief Colombia twaalf lidstaten en werd in 2008 opgericht om regionale politieke, sociale en economische integratie te bevorderen en tegenwerking te bieden tegen de invloed van de Verenigde Staten. Sinds de stichting wordt de organisatie echter verlamd door politieke verdeeldheid. De voorbije jaren was vooral de onenigheid over de aanpak van de zware economische en politieke crisis in Venezuela een splijtzwam.

Colombia had zijn lidmaatschap in april van dit jaar al samen met Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay en Peru voor onbepaalde duur opgeschort.