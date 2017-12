Colombia stuurt vijftig ton varkensvlees naar Venezuela

Bron: Belga

AFP Venezolanen in hoofdstad Caracas gaan de confrontatie aan met de Fuerzas Armadas (gewapende krachten) over het tekort aan voedsel. De mensen eisen varkensvlees, dat in de traditionele kerst- en nieuwjaarsfeestmaaltijden gebruikt wordt.

Colombia heeft vijftig ton varkensvlees naar Venezuela gestuurd. In het land, dat het voorbije jaar al kampte met verschillende tekorten, was onvrede ontstaan omdat nu ook varkensvlees niet meer voldoende voorradig was, een cruciaal ingrediënt voor de feestdis tijdens de eindejaarsperiode.