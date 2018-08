Colombia mist mogelijk laatste kans op akkoord rond staakt-het-vuren met guerillabeweging ELN kg

02 augustus 2018

09u12

In Colombia is de zesde onderhandelingsronde tussen de regering en de guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) over een staakt-het-vuren op niets uitgedraaid. Het ging om de laatste dialoog tussen beide kampen voor het aantreden van de nieuwe president Ivan Duque, op 7 augustus.

Volgens de hoofdonderhandelaar van het ELN, Pablo Beltran, werd er "aanzienlijke vordering" gemaakt tijdens de onderhandelingen, maar was een akkoord niet binnen handbereik. Regeringsonderhandelaar Gustavo Bell gaf na afloop van de gesprekken te kennen dat "vrede een grondwettelijk recht en plicht is", maar dat het succes van de dialoog nu "zal afhangen van de nieuwe president".

De vrees bestaat dat die nieuwe president, Ivan Duque, helemaal niet bereid is om een compromis te sluiten met de guerillabeweging, die naar schatting 1.500 leden telt. Een van zijn grootste campagnepunten in de aanloop naar de verkiezingen in juni was de wijziging van het vredesakkoord dat huidig president Juan Manuel Santos in 2016 sloot met de FARC-rebellen en waarvoor het staatshoofd de Nobelprijs voor de Vrede won.

De overeenkomst leidde tot het demobiliseren van 7.000 FARC-strijders, na een 52 jaar durend conflict met naar schatting 220.000 doden. Volgens Duque deed de overheid echter te veel toegevingen aan de FARC-guerillero's. Hij kondigde na zijn verkiezingsoverwinning meteen "correcties" aan de deal aan.

Gevreesd wordt dat bij wijzigingen aan het vredesakkoord een deel van de gedemobiliseerde strijders opnieuw naar de wapens zullen grijpen. President Santos riep zijn opvolger bij de inaugurele zitting van het nieuwe parlement eind vorige maand nog op om het verdrag te respecteren. Hij waarschuwde Duque dat aanpassingen de overeenkomst "in stukken zullen scheuren".