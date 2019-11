Colombia kondigt maatregelen aan na moord op inheemse inwoners kv

05 november 2019

05u10

Bron: Belga 0 De Colombiaanse president Ivan Duque heeft gisteren een reeks sociale maatregelen aangekondigd voor het departement Cauca, in het zuidwesten van het land. In de geplaagde regio werden de voorbije dagen een tiental, voornamelijk inheemse, personen afgeslacht. Onder de slachtoffers bevond zich onder andere Cristina Bautista, een van lokale leiders van de inheemse bevolking.

Op 31 oktober had de Colombiaanse regering al laten weten 2.500 elitesoldaten naar Cauca te sturen om er de dissidente ex-rebellen van de Farc te bekampen, aan wie de moorden worden toegeschreven. De Verenigde Naties en de grootste organisatie van de inheemse bevolking uitten echter al kritiek op de "militarisering" als overheidsstrategie. Een dergelijke strategie is niet afdoend en er is in de door drugshandel geteisterde regio nood aan een integrale aanpak, luidde het. De inheemse bevolking klaagt al langer dat de autoriteiten niet voldoende inspanningen leveren om een einde te maken aan het geweld jegens inheemse inwoners.

Tijdens een bezoek aan Popayan, de hoofdstad van Cauca, verklaarde Duque dat hij een reeks maatregelen zal nemen om de toestand in het departement te verbeteren. Hij had het onder andere over subsidies, investeringen in de verkeersinfrastructuur en hulp aan het onderwijs en aan bedrijfsprojecten die door inheemse inwoners worden geleid. Welk bedrag Bogota voor de realisatie van de maatregelen wil deblokkeren, zei Duque er niet bij.



Sinds de ontwapening van de Farc, die in juni 2017 werd voltooid, worden Cauca en verschillende andere regio's in Colombia in toenemende mate geconfronteerd met gewelddadige gewapende groeperingen. Die willen de controle verwerven over de vroegere bolwerken van de voormalige guerillabeweging.