Colombia gaat cocaïneproductie aanpakken met hulp van VN 03u45

Bron: Algemeen Dagblad 0 AFP Colombiaanse boeren die van het groeien van cocabladeren overstappen op andere gewassen, krijgen een financiële tegemoetkoming dankzij een overeenkomst tussen Colombia en de Verenigde Naties (VN).

Met de overeenkomst is 300 miljoen dollar gemoeid. Volgens het hoofd van UNODC, het VN-kantoor dat over drugs en geweld gaat, is dit een kans om de groei van cocabladeren in Colombia tegen te gaan. Op de lijst van UNODOC landen die ter wereld de meeste drugs produceren, neemt Colombia een hoge positie in.



Boeren verdienen aan het verbouwen van cocabladeren zo'n 300 dollar per hectare per maand. Het VN-initiatief zorgt voor compensatie voor verlies van inkomsten als boeren overstappen op bijvoorbeeld koffie of cacao: alternatieven waar geen drugs van kan worden gemaakt, maar waar de agrariërs ook een stuk minder aan verdienen.

AFP De Colombiaanse minister van werkgelegenheid Rafael Pardo Rueda (links) en UNODC-baas (rechts) na het tekenen van de overeenkomst.

Meer coca na vrede met FARC

De groei van cocabladeren is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt paradoxaal genoeg mede door de vredesovereenkomst die de Colombiaanse regering sloot met guerillabeweging FARC. Deze groep had de macht op veel plekken waar coca werd verbouwd. Als onderdeel van de vredesovereenkomst moest FARC die controle opgeven en de regering helpen om boeren aan te moedigen over te stappen op een ander gewas. Maar boeren maakten gebruik van een rommelige overgangsperiode: volgens de BBC werd er meer coca geplant omdat ze wisten dat er uiteindelijk subsidie zou worden aangeboden voor een overstap naar een 'veiliger' gewas.