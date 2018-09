Colombia blijft grootste cocaïneproducent ter wereld, cocateelt zelfs naar recordhoogte ADN

19 september 2018

23u30

Bron: ANP, Belga 2 Het gebied in Colombia waar cocaplanten worden geteeld is nog nooit zo groot geweest. Volgens een vandaag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties groeide het gebied in het Zuid-Amerikaanse land in 2017 met 17 procent, tot 171.000 hectaren . Dit komt overeen met een potentiële cocabladoogst waaruit bijna 1.400 ton cocaïne kan worden gewonnen.

De capaciteit om cocaïne te produceren steeg ten opzichte van 2015 met 31 procent. Colombia blijft daarmee de grootste cocaïneproducent ter wereld, voor Peru en Bolivia. De VN gewagen in hun rapport echter vooral van nooit geziene cijfers sinds de start van de metingen in 2001.

De marktwaarde van deze hoeveelheid drugs in Colombia is 2,3 miljard euro. De teelt is geconcentreerd in de grensgebieden met Venezuela en Ecuador, waar voormalige leden van de ontbonden FARC-guerrilla's actief zijn in de drugshandel. De Colombiaanse veiligheidstroepen namen in 2017 in totaal 435 ton cocaïne in beslag.