Collega’s lachen er niet mee: Nederlandse minister die doodleuk toegeeft autogordel meestal niet te dragen moet door het stof Simone van Zwienen en Peter Winterman

27 september 2019

17u44

Bron: AD.nl 0 “Ik heb meestal de gordel niet om, nee”, gaf Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes gisteren zonder blozen toe op tv. Een bekentenis die hem nu zuur te staan komt. Zijn collega's in de regering reageerden woedend en Wiebes moest zijn collega Cora van Nieuwenhuizen beloven het boetebedrag over te maken aan de stichting Veilig Verkeer Nederland.

“Ik reken erop dat ik dit van hem nooit meer ga meemaken’’, foeterde Van Nieuwenhuizen vanmiddag na afloop van de ministerraad. “Er vallen in het verkeer nog steeds veel slachtoffers. Door gordels kunnen mensen gered worden. Daar moet je nooit lacherig over doen.” Van Nieuwenhuizen heeft Wiebes op de ministerraad naar eigen zeggen “flink de oren gewassen”. “Ik was echt pissed. De gordelplicht geldt al sinds 1992. Iedere Nederlander heeft zich aan de wet te houden en hij met een voorbeeldfunctie helemaal.”

“Als iemand mij vraagt of ik altijd mijn gordel draag, dan mag ik daar niet over jokken”, zegt Wiebes er nu zelf over. “Ik doe dat niet altijd. Dat is natuurlijk verkeerd, want de wet geldt voor iedereen.” De minister heeft aan Van Nieuwenhuizen moeten beloven dat hij het boetebedrag van 149 euro, voor het niet dragen van de gordel, overmaakt naar Veilig Verkeer Nederland. “Dat doe ik met liefde”, zegt Wiebes, die belooft zijn “leven te beteren”.

Premier Mark Rutte onthulde even later, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, dat ook hij wel eens de gordel niet omdoet als hij in de auto zit.

Boosheid

Ook bij het brede publiek kreeg Wiebes de wind van voren. “Hoe denkt u dat een burger morgen gaat reageren wanneer ik hem of haar een proces verbaal van 149 euro geef voor het niet dragen van de autogordel”, klaagde de Rotterdamse wijkagent Ben van Gorcum. Hij noemt Wiebes een slecht voorbeeld. “Schaamteloos.”

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB laten weten dat het dragen van autogordels een verplichting is, ook achterin. “Dat geldt voor iedereen!” stelt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. “Ook als bekende bewindspersoon heb je een voorbeeldrol in de maatschappij en die moet je consequent inzetten.”

Het dragen van een autogordel is voor je eigen veiligheid, benadrukt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. “Alle veiligheidsmaatregelen die in een auto zitten, zoals airbags en de hele boel, werken niet adequaat als je geen gordel draagt. Daarom moet je een gordel om. Als onze directeur achterin zit, dan moet hij ook gewoon een gordel om. De politie kijkt ook op de achterbank of daar iemand wel of geen gordel draagt. Niet dragen is gewoon strafbaar.”

“Beetje stout”

Wiebes deed de uitspraken tegenover televisiepresentator Jaïr Ferwerda. Die ging met hem mee naar Groningen, waar hij de aardbevingsschade met eigen ogen wilde bekijken. Dat werd gisteren uitgezonden tijdens de talkshow van Eva Jinek. In het filmpje zegt Ferwerda tegen Wiebes dat hij “wel even voor de veiligheid de gordel achterin om moet doen”. “Want hé, je moet tegenwoordig zachter rijden, maar we moeten ook achterin de gordel om, toch?”

Pijnlijke uitglijder

Het is niet de eerste keer dat Wiebes een blunder begaat. Bij een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen sprak hij eerder dit jaar van een ‘bevinkje’. Groningers waren woest, de minister sprak zelf over een verspreking maar bood uiteindelijk wel zijn excuses aan.

Zeg Erik Wiebes. Doe je gordel eens om!



We hebben wel een Minister van Klimaat nodig om het Klimaatakkoord uit te voeren 😉



Ik ga ervan uit dat @CvNieuwenhuizen Wiebes de boete van € 149.- direct aan de het fonds verkeersslachtoffers laat schenken! https://t.co/81UdgZ38sn Rutger Schonis(@ RutgerSchonis) link

#EricWiebes @MinisterieEZK @VVD waarom denk u dat u als politicus boven de wet staat?

Hoe denk u dat een burger morgen gaat reageren wanneer ik hem/haar een proces verbaal à 149 euro geef voor het niet dragen van de #autogordel?#slecht #voorbeeld #schaamteloos https://t.co/CbKJwuWsmN Wijkagent Dijkzigt & Het Nieuwe Werk(@ WA_Ben_v_Gorcum) link

.@jairferwerda reist met minister Wiebes mee naar #Groningen waar hij de schade met eigen ogen wil bekijken. Wiebes blijkt alleen geen fan van de autogordel.. “Daar ben ik een beetje stout in”, zegt hij. #Jinek pic.twitter.com/xXoatQex9U Jinek(@ JinekLive) link