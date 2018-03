Collega en familielid van overleden chauffeur: "Uit ons lood geslagen" Rob Van herck Nancy Nuttin

31 maart 2018

19u19

Bron: VTM NIEUWS 0 Freddy Boeckmans, een collega van Rudy Veugelen die omkwam bij de buscrash in Duitsland, reageert verslagen. “We zijn een collega verloren. We zijn natuurlijk uit het lood geslagen”, vertelt Boeckmans aan VTM NIEUWS.

Boeckmans werd vandaag in allerijl opgeroepen. Hij moest de gestrande passagiers in het Duitse Weibersbrunn ophalen en hen naar hun eindbestemming in Oostenrijk brengen. De passagiers die gewond zijn, verblijven in de ziekenhuizen in de buurt.

“Rudy was een neef van mijn vrouw. Ze zeggen altijd dat je hard wordt in het beroep, het is even de knop omdraaien, spijtig genoeg”, zegt hij nog.