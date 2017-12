Cold case van moord op 14-jarig meisje na 37 jaar toch gekraakt jv

Suzanne Bombardier, in 1980 verkracht en vermoord op haar veertiende. De autoriteiten van Noord-Californië hebben in een onopgeloste zaak na 37 jaar een arrestatie verricht. De 63-jarige Mitchell Lynn Bacom werd aangehouden op verdenking van de moord op de toen veertienjarige Suzanne Bombardier. De zaak zorgde destijds voor heel wat ophef in de VS.

Suzanne Bombardier werd op 21 juni 1980 's ochtends opgegeven als vermist. De avond tevoren had ze gebabysit op haar nichtjes. De zoektocht in Antioch, een stad ten oosten van de San Francisco Bay Area, eindigde vijf dagen later. Een visser vond toen het lijk van het meisje in de San Joaquin River, bijna 160 km verder. Bombardier was verkracht en met één messteek in het hart om het leven gebracht.

Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat Bacom de moordenaar was. Hij was een bekende van de familie en zou Suzanne ontvoerd hebben toen ze aan het babysitten was.

Het was schrijfster Jennifer Kathleen Gibbons die, samen met twee speurders op rust, Gregory Glod en Ron Rackley, de zaak heropend kreeg. In 2013 botste Gibbons toevallig op het graf van de kleine Suzanne, wat haar aanzette tot het schrijven van een blog, 'Lost Girl', in 2014. Het verhaal van het meisje kwam zo weer helemaal aan de oppervlakte en een jaar later bracht Gibbons de twee detectives, een nicht van Suzanne en een van haar beste vrienden bij elkaar.

De zaak werd in 2015 heropend. Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken die in1980 nog niet voorhanden waren, kon maandagnamiddag Mitchell Bacom uit Antioch als verdachte worden gearresteerd. "Mijn gebeden zijn verhoord", reageerde Glod. "Er zijn amper dagen verstreken dat ik niet aan deze zaak moest denken. Dit heeft mijn leven nu compleet gemaakt, om eerlijk te zijn."

Mitchell Lynn Bacom, 63, of Antioch.