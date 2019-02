Cokevangsten in Rotterdam verdrievoudigd FVI

06 februari 2019

17u26

Bron: Belga 2 In de Rotterdamse haven is in 2018 bijna 19.000 kilo cocaïne met een totaalwaarde van 950 miljoen euro onderschept. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2017 en een record, zo heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie woensdag gemeld.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, de fiscale opsporingsdienst FIOD en Zeehavenpolitie, onderschepte in 2018 in totaal 109 ladingen cocaïne. In het jaar daarvoor waren dat er 82. Alleen al in december is 4.000 kilo van het goedje ontdekt.

Een van de opvallendste vondsten vorig jaar was de 2.500 kilo cocaïne die het team in het najaar aantrof in een container met meloenen. Die container was vanaf een Braziliaans schip op op de Maasvlakte gelost.

Naast cocaïne werd vorig jaar ook 3.378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne onderschept.

Ook in de Antwerpse haven was 2018 al een recordjaar met een totale vangst van meer dan 50 ton cocaïne.