Cokedealer die in ons land 15 jaar cel riskeert opgepakt tijdens reis van Marokko naar Spanje HR

16 april 2019

14u52

Bron: La Voz de Almeria, La Nouvelle Gazette 3 Buitenland De Spaanse politie heeft een cocaïnedealer opgepakt toen die met een boot vanuit Marokko naar Spanje wilde reizen. Bij een controle bleek dat een Europees aanhoudingsbevel tegen hem liep. In ons land is tegen de dealer 15 jaar cel geëist.

Volgens Spaanse media was de man met de boot vertrokken vanuit Nador in Marokko. Bij een filtercontrole om Spanje binnen te komen in de haven van Almeria, liep hij eind vorige week tegen de lamp. Hij werd gezocht sinds in oktober een drugsnetwerk was opgerold in Henegouwen. Speurders legden toen een grote trafiek van cocaïne en heroïne bloot. Er werden zes mensen aangehouden en grote hoeveelheden drugs en geld in beslag genomen.

Eén van de verdachten kon echter uit handen van de politie blijven. De Belgische justitie zou 15 jaar cel geëist hebben voor hem wegens handel in verdovende middelen. Hij is voorlopig opgesloten in een Spaanse gevangenis.