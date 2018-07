Cohen: "Trump wist van ontmoeting met Russen in Trump Tower" IB

27 juli 2018

05u05

Bron: CNN, Belga 1 Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat van Donald Trump, zegt dat Trump als presidentskandidaat wel degelijk afwist van de befaamde meeting in de Trump Tower in juni 2016, waarbij zijn zoon contact had met een aantal Russen die belastend materiaal over zijn concurrente Hillary Clinton aanboden . Dat meldt nieuwszender CNN, die goed ingelichte, maar niet nader genoemde bronnen citeert. Cohen zou bereid zijn om hierover te getuigen tegenover speciaal aanklager Robert Mueller.

De verdediging van Trump heeft altijd volgehouden dat Trump niet afwist van de vergadering tot de New York Times hem er in juli 2017 mee confronteerde. Volgens Cohen was hijzelf erbij toen Trump van Trump Junior het Russiche aanbod te horen kreeg. Trump zou zijn oudste zoon opgedragen hebben om ermee door te gaan. CNN voegt er eerlijksheidshalve aan toe dat er geen materiële bewijzen, zoals geluidsopnames, bestaan van de meeting. Tegenover CNN wilde de advocaat van Cohen geen commentaar geven.

"Cohen onbetrouwbaar"

Trumps nieuwe advocaat, Rudy Guiliani, stelde in een reactie Cohen voor als onbetrouwbaar. "Hij liegt al de hele week, hij liegt al jarenlang", aldus Guiliani.

De meeting in de Trump Tower in juni 2016 kwam er na e-mails van een publicist aan Donald Trump Junior. De publicist beloofde dat een Russische functionaris hem belastende informatie over Clinton kon bezorgen. Die was "deel van de steun van Rusland en zijn regering voor meneer Trump". "I love it", antwoordde Trump Junior, in plaats van de veiligheidsdiensten te verwittigen.

Bij de eigenlijke ontmoeting waren ook toenmalig campagneleider Paul Manafort en huidig politiek adviseur Jared Kushner aanwezig, de schoonbroer van Trump Junior.