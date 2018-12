Cohen: “Trump gaf mij de opdracht zwijggeld te betalen aan twee vrouwen” IB TTR

13 december 2018

23u35

Bron: Belga, anp 0 Federale aanklagers in New York onderzoeken mogelijk financieel wanbeleid van de commissie die de inauguratie van president Donald Trump regelde. De commissie zamelde destijds een recordbedrag in van 107 miljoen dollar (94 miljoen euro). Volgens Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump, gaf de president hem de opdracht zwijggeld te betalen aan twee vrouwen tijdens de verkiezingscampagne in 2016.

Een deel daarvan zou op onrechtmatige wijze zijn uitgegeven, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. Ook wordt onderzocht of donateurs geld aan de commissie gaven in ruil voor politieke gunsten: toezeggingen op het gebied van beleid, invloed op de invulling van banen rond Trump of een luisterend oor binnen de regering.

Het onderzoek komt deels voort uit materiaal dat is vergaard tijdens het onderzoek naar de handel en wandel van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen.

“Trump gaf me de opdracht”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voormalige advocaat Michael Cohen opdracht gegeven zwijggeld te betalen aan twee vrouwen tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016. Hij wist dat dit niet goed was. Dat heeft Cohen gezegd in een tv-interview met ABC News.

“Hij gaf mij opdracht om de betalingen te doen. Hij gaf mij opdracht om bij deze zaken betrokken te raken”, aldus Cohen, die eerder deze week werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, onder andere voor het betalen van zwijggeld.

Trump verklaarde gisteren nog via Twitter dat hij Cohen nooit opdracht had gegeven om de wet te overtreden. “Hij is advocaat dus hij hoort de wet te kennen”, schreef hij.