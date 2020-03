Coffeeshops in Nederland mogen cannabis verkopen aan afhaalloket Sander van Mersbergen

16 maart 2020

19u20

Bron: AD 0 Coffeeshops in Nederland mogen cannabis en hasj verkopen aan een afhaalloket. Ze moeten dat wel logistiek kunnen regelen en ook alle hygiënemaatregelen in acht nemen die zijn voorgeschreven vanwege het coronavirus. Zo mogen er niet te veel klanten tegelijk zijn en ze moeten voldoende afstand van elkaar houden.

Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag bekendgemaakt na overleg van de 25 veiligheidsregio’s met justitieminister Ferd Grapperhaus. Dit besluit is genomen om de straathandel voor cannabis en hasj tegen te gaan.

De coffeeshops moesten zondagavond binnen een half uur dicht, net als andere horeca, maar daarna bleek al snel dat illegale handel opbloeide en leveranciers door de stad crosten. De burgemeesters maakten zich daar grote zorgen over. Direct na de aankondiging van de sluiting ontstonden er lange rijen voor coffeeshops van klanten die nog snel softdrugs wilden halen. Volgens de burgemeester waren de lange rijen voor de coffeeshops “een rare gewaarwording”.

Pizza

Klanten mogen nu dus alleen cannabis afhalen en niet verblijven in de coffeeshops, “net zoals je een pizza bij de pizzeria afhaalt”, zei Bruls. Bezorgen is niet de bedoeling, want dat mag niet van de wet.

Daarnaast is afgesproken dat een noodverordening om alle coronamaatregelen te kunnen handhaven, landelijk van kracht zijn. Daarmee kunnen in alle regio’s de autoriteiten op eenzelfde manier snel optreden tegen overtredingen. Het gaat volgens Bruls om alle bepalingen die zijn aangekondigd, zoals wat er gesloten is en moet blijven. Daarbij blijft het volgens Bruls niet bij een waarschuwing, maar kunnen de autoriteiten meteen een geldboete opleggen.