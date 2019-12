Code oranje voor stormweer in zuidoosten Frankrijk, luchthaven van Ajaccio dicht NLA

21 december 2019

15u38

Bron: Belga 0 Een man vermist op de Middellandse Zee na een val van een zeilboot, de luchthaven van Ajaccio gesloten door overstromingen en enkele wegen afgesloten: het zuidoosten van Frankrijk is gisteren en vandaag weer door felle regen en wind getroffen.

Bij Marseille vielen gisterenavond twee mannen van een zeilboot, zo deelde de maritieme prefectuur van Toulon mee. De hulpdiensten vonden een van hen terug, vastgeklampt aan een boei, maar de andere wordt nog altijd vermist.

Door de overvloedige regen liep op Corsica water over de dijken van de luchthaven van Ajaccio, waardoor de luchthaven gesloten moest worden. Tientallen passagiers die vandaag voor de eindejaarsfeesten naar Marseille of Parijs wilden vertrekken, kregen te horen dat ze terug naar huis moesten, want de landingsbaan stond blank, zo werd ter plaatse vastgesteld.

Code oranje

Voor achttien departementen in het zuiden van Frankrijk werd vandaag code oranje gegeven. Vijftien daarvan worden door de winterstorm Fabien bedreigd, die komende nacht over het zuidwesten trekt en morgenochtend Corsica bereikt, meldde de weerdienst Météo France. De dienst waarschuwt voor rukwinden tot 140 kilometer per uur.

In het departement Alpes-Maritimes vond de brandweer in een waterloop bij Mandelieu-La-Napoule het lichaam van een man die sinds begin december vermist werd, waarmee het aantal doden door noodweer in het zuidoosten van Frankrijk in een maand tijd tot veertien stijgt.

Verscheidene wegen werden gesloten voor het verkeer. De toegang tot de skistations Isola 2000 en Auron was vanmorgen aan het begin van de kerstvakantie gesloten.