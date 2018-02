Code oranje in Frankrijk: Eiffeltoren dicht wegens winterweer TTR

06 februari 2018

15u08

De Eiffeltoren in Parijs is vanwege zware sneeuwval gesloten voor bezoekers. Het is niet bekend hoelang de toren dicht blijft.

Weerinstituut Meteo France heeft code oranje afgegeven vanwege het winterweer. Vooral het noordelijke deel van Frankrijk heeft er last van. Het weer zorgt vooral voor verkeershinder.

Het is niet de eerste keer dat de toeristische trekpleister de deuren sluit voor bezoekers. Zo ging de Eiffeltoren in 2016 dicht vanwege voetbalrellen in de omgeving. In 2015 was het monument gesloten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op onder meer de Bataclan en Charlie Hebdo. Normaal gesproken is de Eiffeltoren 365 dagen per jaar open.