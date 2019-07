Code oranje in 81 departementen in Frankrijk, een record ADN

23 juli 2019

17u35

Bron: Belga, ANP 18 Vrijwel heel Frankrijk is in staat van alarm wegens de tweede hittegolf binnen een maand. 80 Franse departementen zijn vandaag onder code oranje geplaatst vanwege de hitte, zo heeft de weerdienst Météo-France gemeld.

In vrijwel heel Frankrijk, met uitzondering van drie departementen in het westen van Bretagne, geldt een hittealarm. De Franse autoriteiten hebben code oranje afgegeven voor 81 van de 102 departementen, 80 daarvan wegens de zinderende hitte. Dat is volgens Météo-France een record: Frankrijk had nooit eerder zoveel departementen in code oranje. Het vorige record dateert van juni, met 78 departementen.

De hitte flirtte deze namiddag al in veel Franse steden met 40 graden Celsius. Bordeaux brak met 41,2°C zijn hitterecord. Records sneuvelden ook in Angers (40,7°C), Rennes (40,1°C) en Blois (40,0°C), Brive (41,3) was de uitschieter van dienst.



In vier departementen (Calvados, Orne, Sarthe en Mayenne) hebben de inwoners niet alleen last van de warmte maar voor hen dreigen ook nog hevige onweersbuien. La Manche (Normandië) kreeg eveneens code oranje wegens kans op onweer, dat gepaard kan gaan met zeer harde windstoten, grote hagelstenen en veel bliksem.

Eind vorige maand kondigde Frankrijk nog code rood af in vier departementen in het zuiden van Frankrijk vanwege de hitte, met name departementen die ook populair zijn bij toeristen: Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse.

🔶 81 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/KPcMOT93hJ VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link