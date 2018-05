Cockpitraam begeeft het: copiloot "half weggezogen" en weer naar binnen getrokken Joeri Vlemings

15 mei 2018

11u56

Bron: The Guardian 0 Een copiloot van Sichuan Airlines is op 9,75 km hoogte deels weggezogen uit het vliegtuig, nadat een cockpitraampje het had begeven. De crew kon de man gelukkig weer naar binnen trekken. De piloot maakte een geslaagde noodlanding en wordt op sociale media geprezen als een held.

De Airbus A319 zat net op kruishoogte, toen kapitein Liu Chuanjian een oorverdovend geluid hoorde in de cockpit. De druk en de temperatuur daalden plots. Toen de piloot opzijkeek, zag hij dat het raampje wég was. "Geen waarschuwing of niks", zei Chuanjian nadien. "Plots brak het venster met een luide knal. Voor ik het goed en wel besefte, was mijn copiloot half uit het raam gezogen. In de cockpit vloog alles in het rond. De meeste apparatuur werkte niet meer en de radio kon ik niet meer horen. Het vliegtuig trilde zo hard dat ik de meters niet kon lezen."

Vlucht 3U8633 was op weg van Chongqing naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa en moest al na een half uur een noodlanding maken in Chengdu. Dat was op het moment dat de crew het ontbijt aan het uitdelen was. De copiloot, die zijn gordel droeg, kon weer in de cockpit gesleurd worden. Hij verstuikte zijn pols, maar verder bleef het bij wat schrammen.

Zuurstofmaskers

"Het vliegtuig begon heftig te trillen", zei een anonieme passagier aan China News Service. "We wisten niet wat er gebeurde en waren in paniek. De zuurstofmaskers kwamen naar beneden. We waren even in vrije val, tot het vliegtuig weer stabiel was." De passagier was danig onder de indruk. "Ik durf het vliegtuig niet meer te nemen, maar ben blij dat ik nipt aan erger ontsnapte."

Het is niet ongewoon dat een vliegtuigraampje barst door een blikseminslag of door een klap met een zwerm vogels, maar dat een heel venster weggeblazen wordt, is uitzonderlijk. Er is nog een geval bekend uit 1990, toen een van de piloten van vlucht 5390 van British Airways eveneens gedeeltelijk op zeven kilometer hoogte uit het raam gezogen werd. Ook hij bracht het er levend vanaf.

Van de 119 passagiers van vlucht 3U8633 van Sichuan Airlines raakte overigens niemand gewond, enkel een bemanningslid bij het dalen. Er loopt een onderzoek naar het incident.