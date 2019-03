Cocaïnesmokkel via fruitbedrijven: 1.500 kilo coke in Antwerpse haven leidt tot 14 arrestaties in Nederland Hessel de Ree

20 maart 2019

08u01

Bron: PZC.nl 0 De politie in Nederlandse regio's die aan ons land grenzen, is een offensief begonnen tegen de uitdijende cocaïnehandel. Ruim dertig 'verdachte' fruitbedrijven in de provincies Zeeland en Noord-Brabant zijn onder de loep genomen.

De nieuwe aanpak leverde meteen succes op. In de haven van Antwerpen werd vrijdag 1.500 kilo cocaïne in beslag genomen in een container met bananen, bestemd voor een fruitbedrijf in de gemeente Kapelle (Zeeland).



Bij die onderneming hield de politie maandag veertien verdachten aan toen de vrachtwagen arriveerde waarin de coke had gezeten, met een straatwaarde van zo'n 44 miljoen euro. Het gaat om mannen uit de Zeeuwse plaatsen Goes, Middelburg, Hansweert. De overige arrestanten komen uit Noord-Brabant, Rotterdam, Amsterdam. Ook een Bulgaar en een Nederlander die staat ingeschreven in Dubai zijn opgepakt.



Piggyback

Het bedrijf in Kapelle stond op het lijstje van te bezoeken bedrijven in het kader van het project Piggyback, gericht tegen de smokkel van cocaïne met fruit als 'deklading'. Volgens de politie is dit de meest voorkomende smokkelmethode en gebeurt dit vaak via louche fruitbedrijfjes die speciaal voor dit doel door criminelen zijn opgericht.



Behalve de Nederlandse en Belgische politie, de fiscus en douane werken ook de vier grootste Nederlandse banken en de brancheorganisatie mee. “Zij hebben sets van indicatoren ontwikkeld die aangeven of een fruitbedrijf malafide kan zijn. Een bank kan bijvoorbeeld zien dat een bankrekening waarmee ananassen in Zuid-Amerika zijn gekocht, is gevuld met contante stortingen. Dat is afwijkend in de branche en kan dus verdacht zijn, net als fruitbedrijfjes met alleen een postbusadres”, zegt recherchechef Rienk de Groot van de politie Zeeland West-Brabant.

Op grond van de indicatoren, maakte de politie een lijst met ruim dertig fruitbedrijven in West-Brabant en Zeeland 'met mogelijk verdacht gedrag'. Ze worden deze week bezocht. “Niet zozeer om coke te vinden of aanhoudingen te doen, maar vooral om inzicht te krijgen in die ondernemingen en informatie in te winnen”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage.

De eerste twee dagen bezochten de diensten dertien fruitbedrijven in Roosendaal en Zundert (beiden grenzend aan ons land), in Breda en twee in de gemeente Etten-leur, waaronder twee met alleen een postvakje of kantoor. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe medewerkers reageren als er rechercheurs langskomen, en of de bedrijfsvoering overeenstemt met die van een 'normaal' fruitbedrijf.



Douane in Antwerpen

Het bedrijf in Kapelle stond ook op de bezoeklijst. “Wij delen onze selectie ook met de douane in Antwerpen, waardoor de container met coke eruit werd gehaald voor controle”, zegt De Groot. Hij noemt de cokesmokkel 'een immens probleem in Nederland': “Er gaat extreem veel geld in om, wat leidt tot extreem geweld en corruptie die de rechtstaat aantasten. Topcriminelen sturen de handel via het buitenland aan en worden onaantastbaar. Maar met dit project werpen we nieuwe barrières op.”

Vanaf gisteren controleerde de politie op snelweg A58 bij Rilland - tussen Antwerpen en Rotterdam - ook op vrachtwagens die fruit vervoerden. Gisteravond waren daarbij nog geen drugs gevonden. De actie loopt tot en met vrijdag.

