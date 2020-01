Cocaïne ter waarde van 27 miljoen euro ontdekt in lading suiker op weg naar Antwerpen HR

21 januari 2020

16u25

Bron: Receita Federal 0 Drugs De Braziliaanse politie heeft 540 kilo cocaïne ontdekt die op weg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt tussen een lading suiker.

De drugs werden gisteren ontdekt in de haven van Santos, nabij de stad Sao Paulo. Bij de controle van een container, sloeg een drugshond alarm. De cocaïne was in plastic pakken gewikkeld en zat in witte geweven zakken. In totaal ging het om 540 kilo. Tegen een prijs van 50 euro per gram zouden de in beslag genomen drugs op straat in ons land maar liefst 27 miljoen euro kunnen opleveren.