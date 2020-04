Coca-Cola verkoopt kwart minder door coronacrisis JG

21 april 2020

14u10

Bron: Belga

Coca-Cola heeft sinds begin april wereldwijd een kwart minder van zijn dranken verkocht. Dat meldt de Amerikaanse frisdrankgigant, die een aanzienlijke impact verwacht op zijn financiële resultaten in het tweede kwartaal.

Het jaar was nochtans goed begonnen, zegt het bedrijf in zijn eerstekwartaalrapport. Tegen het einde van februari was het volume met 3 procent gegroeid, China buiten beschouwing gelaten. Coca-Cola was op weg om zijn doelstellingen voor 2020 te halen.

Dat veranderde in maart, toen het coronavirus wereldwijd slachtoffers begon te maken en social distancing de norm werd. De verkoop ‘weg-van-huis’, in cafés en restaurants onder meer, is goed voor circa de helft van de omzet van Coca-Cola. Sinds begin april zag het bedrijf zijn volumes dan ook met een kwart afnemen, voornamelijk door de daling van die verkoop op verplaatsing.

Hoe zwaar de financiële dobber uiteindelijk zal zijn, is moeilijk te bepalen. Dat zal afhangen van hoelang de maatregelen nog blijven duren, en hoe snel de economie er weer bovenop geraakt.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van Coca-Cola tegenover dezelfde periode vorige jaar met 1 procent tot 8,6 miljard dollar (zo’n 7,9 miljard euro). Dat kwam door een zwakkere verkoop in China onder druk van de uitbraak van het coronavirus in dat land. De nettowinst bedroeg bijna 2,8 miljard dollar (ongeveer 2,6 miljard euro).