Coca-Cola sluit fabriek in Mexico wegens onveilige situatie

24 maart 2018

03u05

Bron: ANP/AD 0 Coca-Cola sluit noodgedwongen de deuren van een distributiecentrum in de staat Guerrero, in het zuidwesten van Mexico. Het frisdrankbedrijf zegt alle activiteiten daar te staken vanwege de slechte veiligheidssituatie.

Medewerkers van het bedrijf in Ciudad Altamirano worden continu bedreigd en aangevallen. Het bedrijf, een joint venture tussen Fomento Economico Mexicano (Femsa) en Coca-Cola, zei te betreuren dat de wetteloosheid en straffeloosheid in de regio "ons ertoe hebben gebracht ons werk te staken in een gebied waar we meer dan veertig jaar actief zijn geweest".

Een recente aanval op een van de werknemers zou de druppel zijn geweest voor het bedrijf. Wat er precies is gebeurd is niet bekend gemaakt. Coca-Cola was meer dan 40 jaar als werkgever in de regio aanwezig. Er werken ongeveer 160 mensen op de locatie.

Guerrero geldt als één van de gevaarlijkste en armste plaatsen in Mexico. Er zijn veel drugsbendes actief. Zeker twee burgemeesters van plaatsen in de deelstaat zijn kort geleden neergeschoten.