Coca-Cola is mede verantwoordelijk voor zwaarlijvigheid en diabetes volgens verbruikersorganisatie Foodwatch

04 april 2018

12u37

Verbruikersorganisatie Foodwatch zet de aanval in op frisdrankengigant Coca-Cola. Die is volgens haar medeverantwoordelijk voor het groeiende probleem van zwaarlijvigheid en diabetes type 2. "De wereldmarktleider inzake frisdranken bagatelliseert de risico's van suikerhoudende dranken", klinkt het.

Foodwatch haalt in een meer dan honderd pagina's tellend rapport zwaar uit naar het marketing- en lobbybeleid van Coca-Cola. Ze verwijt het bedrijf dat het met zijn campagnes op YouTube en Instagram gericht kinderen en jongeren in het vizier neemt. Het concern zou zich ook schuldig maken aan lobbying, om overheidsmaatregelen zoals de suikertaks of het verbod op reclame te counteren, "vergelijkbaar met de tabaksindustrie".

"Onverantwoord", klinkt het. "In westerse landen consumeren mensen gemiddeld 90 gram suiker per dag. De Wereldvoedselorganisatie beveelt zelfs 50 gram per dag aan, maar dat wordt al bereikt met een halve liter cola. Suiker geeft ons energie, maar maakt ook ziek en dik. Hoge bloeddruk, hartaanval, beroerte, suikerziekte en tandbederf worden allemaal gelinkt aan de overconsumptie van suiker."

Coca-Cola van zijn kant beklemtoont dat het juist proportioneel meer investeert in dranken met weinig of geen suiker. Tegen 2020 wil men het suikergehalte in zijn frisdranken met 10 procent verminderen. Het concern zegt ook geen promotie te voeren in media die zich hoofdzakelijk tot kinderen onder twaalf jaar richten. "Dit engagement wordt regelmatig door onafhankelijke derden onderzocht", aldus het bedrijf.