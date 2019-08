Cobra ontsnapt in Duitse stad, 30 mensen uit de buurt geëvacueerd uit hun huizen David van der Heeden ADN

27 augustus 2019

10u09

Bron: AD.nl, ANP 4 Politie en experts zoeken in de Duitse stad Herne al twee dagen naar een ontsnapte cobra. Het giftige dier ontsnapte zondag uit een woning. Diezelfde dag ontdekte een buurvrouw het dier in het trappenhuis en sloeg alarm. Sindsdien wordt gezocht naar de levensgevaarlijke cobra.

De politie van de stad in het Ruhrgebied laat weten geen idee te hebben hoever de slang sinds zondag is geglibberd.

Na de melding kwamen de brandweer, een ambulance en twee slangenexperts in actie, maar van het dier is geen spoor meer. In de kelder werd wel een vervelde slangenhuid aangetroffen. Slangenexperts hebben onder andere op diverse plekken meel gestrooid in de hoop dat de slang zich door sporen zal verraden, zodat ze hem kunnen vangen. Ook is op de vloer dubbelzijdige plakband aangebracht om het dier op zijn vlucht te vertragen.

Twintig gifslangen

Het is onduidelijk hoe de slang is kunnen ontsnappen. Uit de woning waaruit het dier vermoedelijk ontsnapte, zijn inmiddels ongeveer twintig andere gifslangen gehaald. Zo’n dertig mensen uit omliggende huizen zijn geëvacueerd en mogen hun woning pas weer in als het dier is gevonden.

Volgens de Duitse autoriteiten had de eigenaar van de cobra een vergunning om de slang te houden. Bij de laatste controle bij de man thuis bleek alles in orde te zijn. Hij zegt echter dat de cobra niet van hem is. Na de ontsnapping van de slang is ’s mans vergunning voorlopig ingetrokken, weet nieuwssite WAZ.de.

Beet levensgevaarlijk

Een slangendeskundige vertelt tegen de nieuwssite dat het gaat om een Indiase cobra, ook wel brilslang genaamd, met een geschatte lengte van 1 meter 40 tot 1 meter 60. Een beet van de slang is levensgevaarlijk, aldus de expert. Uit voorzorg staat tegengif gereed.

Wie de slang ziet, wordt gewaarschuwd het dier niet aan te raken en iedereen binnen een straal van 500 meter rond het giftige beest moet voorzichtig zijn. Voor het geval het dier gevonden wordt, staan her en der grijpstokken klaar. Ook is er een speciale kist voor het transport.