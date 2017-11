Coalitiegesprekken tussen SPD en CDU in Duitsland beginnen wellicht pas in 2018 KVE

Bron: Belga 0 REUTERS Angela Merkel en Martin Schulz De mogelijke gesprekken over de vorming van een 'grote coalitie' in Duitsland - met de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD - zullen wellicht pas volgend jaar ten gronde van start gaan. "Dan zullen we overal groen licht gekregen hebben om over een coalitie te onderhandelen", zo heeft Julia Klöckner, de vicevoorzitter van CDU, vanmorgen verklaard aan de zender ARD.

De centrumlinkse SPD had in september de grootste verkiezingsnederlaag uit haar geschiedenis geleden. Daarom had partijleider Martin Schulz aanvankelijk verklaard dat de sociaaldemocraten zich zouden terugtrekken in de oppositie. Maar daar werd tien dagen geleden op teruggekomen, nadat de gesprekken over een zogenaamde 'Jamaica-coalitie', tussen CDU/CSU, FDP en Die Grünen, op niets waren uitgedraaid. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) maakte al duidelijk open te staan voor een compromis met SPD.

In het interview met het ARD-programma 'Morgenmagazin' beklemtoonde Klöckner wel dat "grondigheid" bij die gesprekken belangrijker is dan snelheid. Ze liet verstaan dat de koerswijziging van de sociaaldemocraten nog moet worden goedgekeurd op een SPD-partijbijeenkomst, die binnen een kleine twee weken plaatsvindt. Daardoor is er nagenoeg geen tijd meer om nog voor het winterreces aan grondige coalitiegesprekken te beginnen.

Tot slot waarschuwde Klöckner nog dat de regeringsonderhandelingen enkel kunnen slagen wanneer de partijen niet te veel breekpunten naar voren brengen. Een regeringsdeelname "is niet slecht of banaal, maar eigenlijk een doel dat elke partij zou moeten nastreven".