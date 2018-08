Coalitie zet er een punt achter in Ivoorkust KVE

09 augustus 2018

15u24

Bron: Belga 0 De Democratische Partij van Ivoorkust (PDCI) heeft in een persmededeling laten weten dat ze een punt zet achter de alliantie met de Republikeinse partij (RDR) van president Alassane Ouattara. De twee partijen bestuurden het land in een coalitie sinds 2010.

De PDCI wil niet langer in de alliantie blijven, omdat de andere partij, de Republikeinen van de RDR een eenheidspartij willen oprichten, met name de RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) onder leiding van president Ouattara.

De PDCI zegt in een persmededeling als zelfstandige partij naar de kiezer te willen trekken op 13 oktober voor de lokale verkiezingen en in 2020 voor de presidentsverkiezingen.