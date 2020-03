Coalitie van Europese landen wil tot 1.500 minderjarige vluchtelingen opvangen IB

09 maart 2020

Bron: Belga 0 Een aantal lidstaten van de Europese Unie is van plan om "vrijwillig" maximaal 1.500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die momenteel op de Griekse eilanden gestrand zijn. Dat maakt de Duitse regering in de nacht van zondag op maandag bekend. Het gaat om kinderen die zonder ouders of verzorger in Griekse vluchtelingenkamp zitten.

"We willen Griekenland ondersteunen in de moeilijke humanitaire situatie van 1.000 tot 1.500 kinderen op de eilanden" van het land, klinkt het in de mededeling. Duitsland zou zelf bereid zijn een deel van de kinderen op te vangen.

Kroatië liet zondag al weten ook alleenstaande kinderen op te willen vangen. "Kroatië heeft de capaciteiten en heeft ook in het verleden al kinderen uit crisissituaties opgenomen", aldus de Kroatische minister.

In Griekenland verblijven volgens de VN-organisatie UNHCR momenteel ongeveer 116.000 ontheemden, 5.500 van hen zijn minderjarig en niet onder de hoede van een volwassene. Nu Turkije geen vluchtelingen meer tegenhoudt, dreigt dit aantal flink op te lopen.