Coalitie van 16 Amerikaanse staten vecht Trumps noodtoestand aan kv

19 februari 2019

03u37

Bron: ANP, BBC, CNN 0 Een coalitie van zestien Amerikaanse staten, onder leiding van Californië, vecht de beslissing van president Trump aan om de noodtoestand af te kondigen om zo fondsen vrij te kunnen maken voor zijn grensmuur met Mexico.

De staten Californië, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon en Virginia bundelen hun krachten om Trumps plan tegen te houden.

“Vandaag, op 18 februari, de Dag van de President, slepen we president Trump voor de rechter om zijn misbruik van de presidentiële macht te blokkeren ", zei staatsprocureur Xavier Becerra van Californië, waar de aanklacht werd ingediend. “We klagen de president aan om te voorkomen dat hij eenzijdig geld steelt van de belastingbetalers, weggezet door het Congres voor de inwoners van onze staten. Voor de meesten van ons, is het ambt van de president geen plaats voor theater.”

8 miljard dollar

Trump kondigde vrijdag de nationale noodtoestand af langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Op die manier wil hij beslag kunnen leggen op 8 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico om illegale immigranten tegen te houden. Dat bedrag is echter nog steeds aanzienlijk minder dan de naar schatting 23 miljard die zal nodig zijn om een muur te bouwen langs de hele 3.200 kilometer lange grens.

Trump gaf vrijdag in zijn toespraak al aan dat hij gerechtelijke procedures verwacht naar aanleiding van de bouw van de muur, maar voegde daaraan toe dat hij ervan uitgaat te winnen wanneer de zaak uiteindelijk voor het Amerikaanse Hooggerechtshof belandt.

Vrijdag werd al de eerste gerechtelijke procedures aangespannen. De organisatie Public Citizen klaagde Trump aan in naam van een natuurreservaat en drie Texaanse landeigenaars die te horen kregen dat de muur mogelijk op hun domein gebouwd zou worden. Ook de Amerikaanse burgerrechterorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) trekt de noodtoestand voor het gerecht, net als de ngo’s Center for Biological Diversity en Border Network for Human Rights.