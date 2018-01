Coalitie tegen IS doodt circa 150 strijders ADN

24 januari 2018

12u26

Bron: ANP 0 De door de VS geleide coalitie tegen Islamitische Staat (IS) heeft bij bombardementen op of bij het Syrische plaatsje al-Shafah naar eigen zeggen mogelijk 150 strijders gedood.

De luchtaanvallen zijn volgens de coalitie heel gericht uitgevoerd met behulp van informatie die de overwegend Koerdische strijders van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) hadden verzameld, meldde de BBC vandaag.

Er zouden geen burgers zijn omgekomen, enkel extremisten van IS. Het aantal doden schat de coalitie tussen de 145 en 150. Doelwit was een commandocentrum van IS bij het dorp al-Shafah. Dat ligt op de linkeroever van de rivier de Eufraat, niet ver van de grens met Irak. Het was vorige maand volgens waarnemers het doelwit van de Russische gevechtsvliegtuigen. Bij die luchtaanvallen werden volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meer dan vijftig burgers gedood.