Coalitie onder leiding van Riyad kondigt staakt-het-vuren in Jemen aan kv

08 april 2020

22u49

Bron: Belga 0 De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië zal vanaf donderdag een staakt-het-vuren naleven in Jemen om een verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo heeft een hoge Saoedische functionaris woensdag gezegd. Riyad steunt de regeringstroepen in de oorlog in Jemen.

"We kondigen een staakt-het-vuren aan voor twee weken. We wachten af of de Houthi's het accepteren. We treffen voorbereidingen om de COVID-19-ziekte te bestrijden" in Jemen, zei de functionaris.