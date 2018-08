Coalitie kondigt onderzoek aan naar aanval op bus met kinderen in Jemen KVE

10 augustus 2018

16u45

Bron: Belga 0 De militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië ingrijpt in Jemen tegen de Houthi-rebellen, zal een "onderzoek" starten naar de luchtaanval waarbij zeker 29 kinderen in een bus om het leven zijn gekomen. Dat bericht het officiële Saoedische persagentschap SPA.

"Het commando van de coalitie heeft de onmiddellijke start van een onderzoek bevolen om de gebeurtenissen te evalueren, hun omstandigheden op te helderen", verklaarde een hoge verantwoordelijke van de alliantie. De beslissing volgt op het nieuws gebracht "door de media en internationale organisaties die werken in Jemen, over een operatie van troepen van de coalitie donderdag in de provincie Saadaen en over een passagiersbus die collaterale schade van de operatie heeft opgelopen", aldus de verantwoordelijke.

Bij de luchtaanval kwamen gisteren zeker 50 mensen om het leven. Volgens het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) kwamen zeker 29 kinderen van onder 15 jaar om het leven. Volgens het ministerie van Gezondheid van de Houthi-rebellen was de coalitie verantwoordelijk voor de luchtaanval op de bus. Die coalitie heeft de controle over het luchtruim boven Jemen.

Gisteren zei de coalitie al een "legitieme militaire actie" te hebben uitgevoerd tegen militanten die de dag voordien een raket hadden afgevuurd op Saoedi-Arabië.

In het straatarme Jemen woedt al sinds 2015 een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost en 22 miljoen inwoners van noodhulp afhankelijk maakt. De regeringstroepen kunnen rekenen op luchtsteun van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, terwijl de sjiitische Houthi-rebellen steun krijgen van diens aartsvijand Iran.