Coalitie bombardeert separatisten Jemen RL

10 augustus 2019

23u24

Bron: ANP 0 UPDATE De internationale coalitie geleid door Saudi-Arabië heeft strategische punten in de Jemenitische havenstad Aden gebombardeerd. De stad, waar het presidentiële paleis staat, is zaterdag grotendeels ingenomen door separatisten uit het zuiden van Jemen. Eerder werd nog een staakt-het-vuren tussen de strijdende groepen afgesproken.

De separatisten, die eerder nog aan de kant van president Hadi vochten, trokken zich niet terug uit het paleis en de ingenomen legerkampen. Dat was wel een van de eisen voor een staakt-het-vuren. Daarom besloot de coalitie over te gaan tot bombardementen. “Dit is de eerste actie en er volgen meer als onze eisen niet worden ingewilligd”, aldus een woordvoerder van de coalitie.

Door de veroveringen dreigt volgens experts een burgeroorlog binnen een burgeroorlog. De Jemenitische overheid verdenkt de Verenigde Arabische Emiraten van het steunen van de couppoging.

President Hadi

Aden is de zetel van de regering van president Hadi, die zelf overigens in Saudi-Arabië zou zijn. De regering bevond zich voorheen in hoofdstad Sanaa, maar die is in 2014 onder de voet gelopen door Houthi-opstandelingen. De jarenlange strijd heeft geleid tot een humanitaire crisis in het straatarme land.

De zuidelijke separatisten maakten onderdeel uit van de coalitie tegen de Houthi’s, maar het kwam de afgelopen dagen tot gevechten met troepen die Hadi steunen. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een staatsgreep.

De opstandelingen lijken het presidentieel paleis zonder slag of stoot in handen te hebben gekregen. Een ooggetuige meldt dat hij tientallen bewakers zag vertrekken. De separatisten willen het zuiden van Jemen weer afscheiden van de rest van het land. Zuid-Jemen was tot 1990 een onafhankelijke staat.