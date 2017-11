CO2-uitstoot is helemaal niet over hoogtepunt: opnieuw stijging na drie jaar stabiliteit TT

10u36

Bron: Reuters, Belga 0 China is het land dat het meeste CO2 uitstoot. D e wereldwijde uitstoot van broeikasgassen stijgt in 2017 opnieuw met 2 procent na drie jaren van relatieve stabiliteit. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd is op de 23ste VN-klimaatconferentie in Bonn, de COP23.

De volledige uitstoot van CO2 door de industrie en de verbranding van fossiele brandstoffen zal dit jaar waarschijnlijk met 2 procent toenemen ten opzichte van 2016, zo blijkt. Het getal is een schatting, maar zal tussen de 0,8 en 2,9 procent liggen. In elk geval zal er met een uitstoot van 36,8 miljard ton wel een record verbroken worden.

De onverwachte stijging is opmerkelijk, aangezien het uitstootniveau tussen 2014 en 2016 relatief stabiel was gebleven. Dat deed vermoeden dat de wereldwijde CO2-uitstoot mogelijk over zijn piek was. Dat blijkt nu voor dit jaar in elk geval niet te kloppen, zeggen de auteurs van de studie, die gepubliceerd is in enkele vakbladen. "De wereld zit nog niet op zijn 'uitstootpiek'. We mogen dus niet op onze lauweren rusten en moeten nog meer actie ondernemen."

"Zwaar ontgoocheld"

Een van de auteurs, Corinne Le Quéré, professor op de Britse universiteit van East Anglia, zegt "zwaar ontgoocheld te zijn". "Met een uitstoot van 41 miljard ton CO2 (de ontbossing erbij geteld, nvdr), bestaat het risico dat we niet meer op tijd komen om de stijging van de temperatuur tot 2 graden Celcius te beperken, laat staan tot 1,5 graad." Die doelstelling is opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. "De uitstootwaarden moeten dan de komende jaren hun piek bereiken en daarna zeer snel dalen."

Volgens de onderzoekers is de grootste verklaring voor de onverwachte stijging in 2017 in China te vinden. Daar heeft een boom in de industriële productie, en een onverwachte afname van hydro-elektriciteit door de droogte, voor een piek in de uitstoot gezorgd.

Ook in de VS verzwakt de afname van de CO2-uitstoot, -0,4 procent tegenover -1,2 procent de voorgaande jaren. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat de consumptie van steenkool er toeneemt (+0,5 procent). In de EU blijft de afname van de uitstoot steken op -0,2 procent.

China bovenaan

De tien grootste landen die verantwoordelijk zijn voor de CO2 zijn respectievelijk China, de VS, India, Rusland, Japan, Duitsland, Iran, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea en Canada. Als de EU als een geheel wordt beschouwd, staan wij op de derde plaats.

22 landen zagen hun uitstoot de voorbije tien jaar dalen, 101 landen tekenden een stijging op. De laatste vijf jaar is het aandeel hernieuwbare energie wereldwijd wel met 14 procent per jaar toegenomen. Toch zullen de effecten daarvan pas over enkele jaren zichtbaar zijn.