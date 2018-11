CNN trekt opnieuw naar rechter uit vrees voor definitief verlies accreditatie van sterreporter bij Witte Huis AW

19 november 2018

19u57

Bron: Belga 0 CNN trok vandaag opnieuw naar een rechter omdat de nieuwszender vreest dat het Witte Huis andermaal de accreditatie van zijn sterreporter Jim Acosta zal intrekken. Vrijdag beval een rechter het Witte Huis om Acosta op zijn minst tijdelijk zijn perspas terug te geven. Trump en co gingen daarop meteen in.

Dezelfde avond als het bevel van de rechter kreeg Acosta van het Witte Huis een brief om hem te verwittigen dat men overweegt zijn accreditatie definitief te weigeren. Een beslissing zou vandaag omstreeks 21 uur Belgische tijd vallen.



Eerder deze maand trok het Witte Huis de accreditatie van Acosta in na een incident tijdens een persconferentie op 7 november. Daarbij vroeg Acosta aan Trump of hij de Mexicaanse migranten demoniseert waarop Trump de man het zwijgen probeerde op te leggen. Toen dat niet meteen lukte, werd hem dat niet in dank afgenomen. “Weet je wat, CNN zou zich moeten schamen dat ze jou voor hen laten werken. Je bent onbeleefd, een afschuwelijk mens en je zou niet voor CNN mogen werken. Laat het beleid van het land maar aan mij over”, reageerde Trump. Al snel namen enkele journalisten het op voor de reporter van CNN. En Trump schold verder.

Bekijk ook: