CNN-studio's in New York ontruimd na bommelding Redactie

07 december 2018

05u36

Bron: CNN, ANP 0 Vanwege een bommelding bij het Time Warner Center in Manhattan zijn de daar gevestigde kantoren en studio's van de nieuwszender CNN donderdagavond lokale tijd ontruimd. Dat melden Amerikaanse media.

Iedereen in het gebouw is geëvacueerd, meldde CNN-presentator Brian Stelter. De politie en brandweer in New York hebben het gebied rondom het gebouw afgezet op West 58th Street en 8th en 9th Avenue. Rond Columbus Circle, waar het Time Warner Center is gevestigd, is het politieonderzoek gaande.

Iets na half elf 's avonds lokale tijd (half vijf ’s morgens in België) gingen de alarmsignalen af op de redactieruimtes, waarmee het sein tot evacueren werd gegeven.

Eerder opgenomen programma's

Het lopende programma ‘CNN Tonight’ werd onderbroken en de zender ging over op het uitzenden van eerder opgenomen programma’s.

In oktober werd het Time Warner Centre ontruimd nadat er een pakket met een explosief, gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan, was binnengekomen.