CNN-studio's in New York ontruimd na bommelding Redactie

07 december 2018

05u36

Bron: CNN, ANP, Belga 1 Het kantoor van de Amerikaanse nieuwszender CNN in New York werd donderdagavond lokale tijd geëvacueerd na een bomalarm. In een telefonische oproep was aangekondigd dat vijf bommen waren verborgen in het gebouw Time Warner Center, meldden Amerikaanse media. De politie gaf het gebouw intussen opnieuw vrij, maakte de zender bekend.

Donderdagavond had iemand in een telefonische oproep, omstreeks 22 uur lokale tijd, gemeld dat er vijf springtuigen in het gebouw lagen. Een programma werd onderbroken. Het kantoor van CNN werd ontruimd. De politie van New York onderzocht het gebouw. Voetgangers en voertuigen mochten het gebied niet meer in.

Rond middernacht lokale tijd gaf de politie het gebouw opnieuw vrij. “Het gebied is veilig voor iedereen om terug te keren”, zei de voorzitter van CNN Worldwide, Jeff Zucker.

In oktober was het gebouw al eens ontruimd, nadat een pakket met een explosief was ontdekt in de postkamer van de nieuwszender. Er waren toen verschillende verdachte pakketten verstuurd naar prominente Democratische politici en steungevers in het land. Geen enkel tuig kwam tot ontploffing.