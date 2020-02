CNN-reporter haalt uit naar Trump: "Wij brengen de waarheid soms een stuk beter dan jij” YV

26 februari 2020

14u43

Bron: The Hill 0 De Witte Huiscorrespondent van de Amerikaanse nieuwszender CNN, Jim Acosta, heeft scherp uitgehaald naar de president tijdens een persconferentie gisteren. Volgens de journalist is CNN een stuk beter in de waarheid berichten dan Trump.

Het conflict kwam tot stand nadat de reporter aan Trump vroeg of hij kon beloven aan het Amerikaanse volk dat hij geen steun van andere landen zou accepteren. Die vraag kwam er nadat eind vorige week bekend werd dat Rusland opnieuw Trump zou helpen in de presidentsverkiezingen dit jaar. CNN en andere media berichtten later dat hun bronnen de inmenging overschat hebben.

Trump antwoordde op de vraag van de reporter: “Ik wil geen hulp. Als je kijkt naar wat CNN, prachtige zender, zei ... Hebben ze zich niet verontschuldigd voor dingen te zeggen die niet waar zijn?” Waarop Acosta op zijn beurt uithaalde: “Meneer de president, ons verslag over de waarheid is soms een stuk beter dan dat van jou.” (Lees hieronder verder.)

“Slechtste berichtgeving ooit”

Daar was Trump niet bepaald blij mee, hij beschuldigde CNN ervan zo slecht in hun verslaggeving te zijn dat ze zich moesten schamen. “Jullie hebben waarschijnlijk de slechte berichtgeving in de geschiedenis van alle omroepen”, aldus de president van de VS.

CNN zei eerder al dat de zender de laatste drie jaar geviseerd wordt door Trump. De president zou al hun interviewverzoeken weigeren en de journalisten denigreren. Jim Acosta werd zou eerder verbannen van persconferenties, tot een rechtbank hem weer de toegang gaf tot het Witte Huis.