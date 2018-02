CNN-reporter doet erg gevoelige ontdekking in vliegtuigstoel: top secret-documenten van Homeland Security TK

06 februari 2018

15u01

Bron: CNN 0 Met uitzondering van die paar gelukkigen op de eerste rij heb je op een vliegtuig altijd een andere stoel voor de jouwe. Daar hangt zoals je ongetwijfeld weet een zakje aan vast, waar de meeste mensen hun afval in verstoppen. Deze CNN-reporter vond echter iets heel bedenkelijk in het zijne.

Gebruikte zakdoeken of half opgegeten koekjes... Meestal vind je niet al te hygiënische zaken terug in de vliegtuigstoel voor je. Een reporter van CNN waagde het toch om zijn hand erin te steken en haalde er een hoop papieren uit. En niet zomaar papieren: top secret-documenten van de Amerikaanse Department of Homeland Security.

De documenten, die gevonden werden op een commerciële vlucht, dateren van december en bevatten informatie over anti-terrorismemaatregelen voor de Super Bowl van afgelopen zondag. Ze zijn waarschijnlijk achtergelaten door een wetenschapper die gespecialiseerd is in antrax, want zijn boarding pass en reisdocumenten zaten eveneens in de stoel. De inhoud draait ook rond het protocol dat alle diensten moeten volgen na een aanval met de giftige stof.

De reporter vond ook nog een nota die dicteerde dat het dossier 'best achter slot en grendel werd gestopt na de werkuren' en dat het enkel getoond mocht worden aan mensen van het juiste veiligheidsniveau. CNN liet vandaag weten dat ze met opzet gewacht hebben om hun vondst openbaar te maken tot na de Super Bowl, om de veiligheid van de duizenden bezoekers niet in het gedrang te brengen. Ook de precieze inhoud werd geheim gehouden, al zal de wetenschapper in kwestie waarschijnlijk toch flink op de vingers worden getikt.

Sensitive Super Bowl anti-terrorism documents were left in the seat-back pocket of a commercial plane then randomly found by a CNN employeehttps://t.co/Ko3CQyORaZ pic.twitter.com/bJ0NK5C2WY Barstool Sports(@ barstoolsports) link