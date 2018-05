CNN-onderzoek onthult: al minstens 100 Uber-chauffeurs beschuldigd van seksueel misbruik kg

01 mei 2018

13u06

Bron: Belga 6 In de Verenigde Stagen hebben de voorbije vier jaar 103 taxichauffeurs van Uber zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van passagiers. Al zeker 31 chauffeurs zijn veroordeeld voor diverse misdrijven, gaande van verkrachting tot misbruik. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Er zijn geen publieke gegevens bekend van het aantal seksuele misbruiken gepleegd door taxichauffeurs van Uber of andere vergelijkbare diensten. CNN gebruikte voor zijn onderzoek onder meer politierapporten, rapporten van federale rechtbanken en databases van lokale rechtbanken in twintig grote Amerikaanse steden.

Uit het onderzoek van de Amerikaanse zender blijkt dat de voorbije vier jaar maar liefst 103 Uber-chauffeurs beschuldigd werden van seksueel aanranding, verkrachting of misbruik. De chauffeurs werden opgepakt of worden nog gezocht door de politie. Al zeker 31 chauffeurs zijn door een rechtbank veroordeeld wegens gewelddadige aanrandingen, verkrachting of misbruik. Nog zeker tientallen strafrechtelijke en civiele zaken zijn hangende, aldus CNN.

Verkrachte vrouwen en misbruikte tieners

De nieuwszender beschrijft diverse getuigenissen van slachtoffers. Een vrouw uit San Diego werd na een avondje stappen naar huis gebracht door een Uber-chauffeur. De vrouw was echter zwaar dronken en vroeg aan de chauffeur om te stoppen zodat ze buiten kon braken. Volgens haar getuigenis verloor ze nadien het bewustzijn. Toen ze weer wakker werd, lag de chauffeur op haar en probeerde hij haar te verkrachten. Ze kon echter ontsnappen en bracht de politie op de hoogte.

De agenten konden de dader identificeren en pakten hem later op. Op de computer van de 54-jarige man vond de politie later filmpjes waarop te zien is dat hij vrouwen verkracht en jonge tieners misbruikt. Een rechtbank veroordeelde de man vorig jaar tot 80 jaar celstraf. De dader gebruikte vaak drugs om zijn slachtoffers te verdoven.

Het is niet de eerste keer dat Uber gelinkt wordt aan seksuele misdrijven. In India werd een Uber-chauffeur in november 2015 veroordeeld tot levenslang wegens verkrachting van een jonge vrouw die hij vervoerde in zijn taxi.