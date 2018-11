CNN-journalist krijgt accreditatie bij Witte Huis definitief terug: “Rechtszaak is overbodig” AW

19 november 2018

19u57

Bron: Belga, ANP 0 Het Witte Huis staakt pogingen om de accreditatie in te trekken van CNN-verslaggever Jim Acosta. Daarmee komt een einde aan een juridisch gevecht met de nieuwszender.

CNN trok eerder vandaag opnieuw naar een rechter omdat de nieuwszender vreesde dat het Witte Huis andermaal de accreditatie van zijn sterreporter Jim Acosta zou intrekken. Vrijdag beval een rechter het Witte Huis om Acosta op zijn minst tijdelijk zijn perspas terug te geven. Maar Trump en co gingen daar meteen op in.



Dezelfde avond als het bevel van de rechter kreeg Acosta van het Witte Huis immers een brief om hem te verwittigen dat men overweegt zijn accreditatie definitief te weigeren. Ze waarschuwden ook dat hij aan nieuwe huisregels voor journalisten zal worden gehouden. Die bestaan er onder meer uit dat journalisten nog maar één vraag mogen stellen, tenzij ze toestemming krijgen om door te vragen.

Rechtszaak is overbodig

Het Witte Huis heeft de handdoek alsnog in de ring gegooid en liet CNN weten dat de strafmaatregel vergeten wordt. “Het Witte Huis heeft vandaag de accreditatie van Jim Acosta volledig hersteld’’, meldt de zender in een verklaring. “Daarom is een rechtszaak overbodig.’’

Hetze tijdens persconferentie

Eerder deze maand trok het Witte Huis de accreditatie van Acosta in na een incident tijdens een persconferentie op 7 november. Daarbij vroeg Acosta aan Trump of hij de Mexicaanse migranten demoniseert waarop Trump de man het zwijgen probeerde op te leggen. Toen dat niet meteen lukte, werd hem dat niet in dank afgenomen. “Weet je wat, CNN zou zich moeten schamen dat ze jou voor hen laten werken. Je bent onbeleefd, een afschuwelijk mens en je zou niet voor CNN mogen werken. Laat het beleid van het land maar aan mij over”, reageerde Trump. Al snel namen enkele journalisten het op voor de reporter van CNN. En Trump schold verder.

