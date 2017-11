CNN gaat niet naar kerstfeestje van president Trump LVA

06u09

Bron: AD 0 Photo News De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft bedankt voor het kerstfeest dat het Witte Huis jaarlijks organiseert voor journalisten. De spanning tussen CNN en president Donald Trump zijn volgens de zender te hoog opgelopen.

Op Twitter valt Trump de nieuwszender continue aan als hij het over nepnieuws heeft. Dit weekend nog schreef hij in een tweet dat CNN een slechte vertegenwoordiger is van de Verenigde Staten. "De buitenwereld krijgt van hen niet de waarheid te horen!"

Blijkbaar kreeg CNN ondanks alle aanvallen toch een uitnodiging voor de kerstborrel. In een verklaring zegt de nieuwszender het niet gepast te vinden om als gast met Trump samen kerst te vieren. Er worden wel journalisten naar het feestje gestuurd om verslag te doen.

Trumps woordvoerster is alvast blij met de afwezigheid van CNN. Op Twitter schrijft Sarah Huckabee Sanders: "Kerstcadeaus komen dit jaar vroeg! Eindelijk komt er goed nieuws van @CNN".

Christmas comes early! Finally, good news from @CNN. https://t.co/3GeJysIol3 Sarah Sanders(@ PressSec) link