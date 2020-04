CNN-anker verloor 6 kilo in 3 dagen, hallucineerde en brak tand door coronavirus Joeri Vlemings

03 april 2020

15u29

Bron: CNN 1 CNN-anker Chris Cuomo (49) is geveld door het coronavirus. Eerder deze week getuigde hij daarover tijdens de dagelijkse persconferentie van zijn broer Andrew Cuomo (62), de gouverneur van New York. “Hij redt het wel”, zei de oudste over de jongste Cuomo. Toch heeft de journalist het erg te pakken, bleek gisteren. Hij speelde in amper drie dagen bijna zes kilo kwijt, had hallucinaties over zijn overleden vader en rilde zo erg dat hij een tand brak.

“Ik ben een stevige jongen van meer dan 100 kilo”, zei Chris Cuomo gisteravond aan nieuwszender CNN, waar hij zelf anker is, over zijn drastische gewichtsverlies van 5,9 kilogram. “Mijn vrouw voedt mij alsof we nog aan het daten zijn, dus het is niet zo dat ik te weinig voeding krijg. Ik eet en drink de hele tijd. Maar ik zweet het uit door de ziekte.”

Met zijn getuigenissen vanuit zijn kelder in Manhattan, waar hij in zelfquarantaine zit, wil Chris Cuomo de mensen ervan overtuigen dat het Covid-19-virus oplopen geen lachertje is. “De gedachte dat het een makkie is en dat je best wel wat nonchalant kan zijn, zet je helemaal op het verkeerde been”, is zijn boodschap die hij ook aan jonge, gezonde mensen wil overbrengen.

Naast de kilo’s die eraf vlogen, hallucineerde Chris Cuomo over zijn overleden vader. De koorts die hij vorig weekend had, deed hem zodanig klappertanden dat hij een tand stukbeet. Cuomo bleef sinds zijn mededeling over zijn besmetting dinsdag gewoon verdergaan met zijn avondshow op CNN. Daar gaf hij dan weer wel het slechte voorbeeld, want wie ziek is door Covid-19, moet rusten en zeker niet werken.

“Ik kan amper mijn show doen”, gaf hij toe op Twitter. “Ja, 80% van de coronagevallen ziekt thuis uit, maar het zijn vaak twee vieze weken, van het ergste dat je als een verder gezond persoon al hebt meegemaakt. Ga er alsjeblieft niet van uit dat je het zult krijgen zonder het te weten.”

I can barely do my show. Yes 80% of covid cases will resolve at home but it is often an ugly two weeks of worst you have dealt with as an otherwise healthy person. Dont sleep on this and think you will get it and not know it. Please. And thank you for the love. Humbles me. https://t.co/Bf8n8lpyF2 Christopher C. Cuomo(@ ChrisCuomo) link

