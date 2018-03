Club ontslaat baseballer nadat beelden van mishandeling uitlekken MG TK

15 maart 2018

10u42

Bron: AD.nl 0 Baseballer Danry Vasquez (24) uit Venezuela zit zonder werk. Hij werd ontslaan door zijn club nadat oude beelden opdoken waarin hij zijn vriendin ernstig mishandelt.

De beelden dateren van augustus 2016 en werden gemaakt door veiligheidscamera's in het stadion van de Double A Corpus Christi Hooks, de Amerikaanse club waar de Venezolaanse honkballer destijds speelde. Sinds kort speelt Vasquez voor de Lancaster Barnstormers, een club uit Pennsylvania. Die club wil na het zien van deze beelden echter niks meer met hem te maken hebben.

Michael Reynolds, de coach van de Lancaster Barnstormers, meldde in een verklaring het volgende: "We hebben geen andere keus dan de relatie te verbreken. We kunnen dit gedrag niet tolereren."

Vasquez werd kort na de mishandeling in 2016 gearresteerd, maar omdat zijn vriendin geen aanklacht indiende, kwam de honkballer er met een milde straf vanaf. Vasquez moest enkel een training zelfbeheersing volgen. Vorige week verliep zijn proeftijd en daarmee is de zaak officieel afgedaan. Nu de beelden van de mishandeling echter zijn opgedoken, krijgt het incident toch nog een staartje. De vraag is of er nog een club zal zijn die met Vasquez in zee wil gaan.

Opgelet: deze beelden kunnen als schokkend ervaren worden.