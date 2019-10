Clinton suggereert dat Russen Democrate Tulsi Gabbard naar voor willen schuiven als onafhankelijke kandidaat kv

18 oktober 2019

21u59

Bron: The Hill, The Guardian 2 Tijdens een interview voor de podcast ‘Campaign HQ’, suggereerde Hillary Clinton vandaag dat de Democrate Tulsi Gabbard “de favoriet van de Russen” is om als winnaar uit de bus te komen bij de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens de voormalige minister van Buitenlandse Zaken wordt Gabbard door Moskou benaderd om als onafhankelijke kandidaat deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Tijdens het interview waarschuwde Clinton ervoor dat de Russische overheid van plan is om zich opnieuw te mengen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met de verspreiding van valse informatie via het internet. Daarnaast willen de Russen ook dat er een derde kandidaat aantreedt die voor chaos zal zorgen in de verkiezingsstrijd.

De Russen hebben “iemand op het oog die momenteel deelneemt aan de Democratische voorverkiezingen en ze proberen haar te overtuigen om de derde kandidate te zijn” in de verkiezingen, aldus Hillary Clinton. “Ze is de favoriete van de Russen. Ze hebben een heleboel websites en bots en andere manieren om haar te steunen”, vertelde Clinton aan gastheer David Plouffe. Plouffe is de voormalige campagnemanager van Barack Obama tijdens de verkiezingen van 2018.



Clinton noemde Gabbard niet bij naam, maar uit haar opmerkingen bleek duidelijk dat het de Democrate betrof.

Ook Jill Stein, die in 2016 deelnam als presidentskandidate voor de Green Party, is mogelijk een pion van de Russen”, voegde Clinton eraan toe.

Tekst gaat verder onder de foto.

Geheime ontmoeting met Assad

Politieke rivalen en critici hebben Gabbard er al meermaals van beschuldigd dat ze hulp krijgt van de Russen. De Democrate ontkent dat echter. Gabbard deelde ook al mee dat ze niet van plan is om als onafhankelijke kandidate aan te treden in de volgende verkiezingen als ze de Democratische nominatie verliest.

De politica krijgt zowel uit Democratische als Republikeinse hoek kritiek voor haar visie op buitenlands beleid. Onder andere haar visie op de Amerikaanse militaire inmenging in Syrië en haar argumentatie dat de VS “machtswisseloorlogen” voert in het Midden-Oosten vallen niet in goede aarde. Gabbard weigert ook kritiek te leveren op de Syrische president Bashar al-Assad, ondanks het feit dat hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In 2017 had ze een geheime ontmoeting met Assad tijdens een trip naar Syrië.

Verscheidene Democraten hebben al hun bezorgdheid geuit om het feit dat er op het internet veel bots actief zijn die Gabbards presidentscampagne steunen.