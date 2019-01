Clinton-hater, Irak-veterane én eerste hindu in Congres: ook piepjonge Tulsi Gabbard wil president VS worden LH

Bron: The Guardian, de Volkskrant, Belga 0 De 37-jarige Tulsi Gabbard, een Democrate die voor Hawaii in het Congres zetelt, is kandidaat voor de Democratische presidentiële voorverkiezingen van 2020. Dat heeft ze aangekondigd op de Amerikaanse zender CNN. Gabbard, een Irak-veterane, is de eerste Amerikaanse Samoa en de eerste praktiserende hindoe in het Congres.

Als belangrijkste uitdagingen verwijst ze naar de gezondheidszorg, strafrechthervormingen en klimaatverandering. Maar veel observatoren kennen haar vooral als Irak-veterane en tegenstander van de militaire interventie in Syrië.

Gabbard werd geboren op Amerikaans Samoa en begon haar politieke carrière in 2002 in het parlement van Hawaii. Ze staat bekend als een pacifist die ten strijde trekt tegen elke militaire actie van de VS. Gabbard heeft namelijk aan den lijve ondervonden wat oorlog is.

Vrijwillig ten oorlog

In 2004 meldde ze zich vrijwillig aan om dienst te doen in Irak, nadat haar medische eenheid van de Nationale Garde van Hawaii er naar toe moest. “Ik kon niet in het mooie Hawaii blijven en toezien hoe mijn kameraden een oorlog ingaan”, zei ze daarover. In 2009 volgde haar tweede uitzending van een jaar naar Irak. Ze liet in het verleden ook nog weten trots te zijn dat ze haar land mocht dienen in Irak, ook al vond ze de invasie fout. Vandaag is ze majoor in de Nationale Garde van haar thuisstaat.

Ze keerde zich sinds haar verkiezing tot Congreslid in 2013 tegen Amerika’s bemoeienis met Syrië. “Deze oorlog om het regime te veranderen, heeft terreurgroepen als Al Qaida alleen maar versterkt. Laat de Syriërs zelf beslissen over de toekomst van hun land. En niet de VS of andere landen”, stelde ze eerder.

Ontmoeting met al-Assad

Gabbard had twee jaar geleden nog een ontmoeting met de Syrische president al-Assad en kreeg daar toen veel kritiek voor. Maar op CNN verdedigt ze die ontmoeting. "Het was aanvankelijk niet mijn bedoeling hem te zien, maar als de kans zich voordoet, moeten we daar gebruik van maken (...) omdat het kan helpen om een einde te maken aan deze oorlog.”

Gabbard was tot februari 2016 vicevoorzitter van het Democratische Nationale Comité. Ze trad terug uit die functie door het besluit van haar partij om het aantal debatten tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders te beperken in de aanloop naar de presidentiële voorverkiezingen. Analisten dacht dat minder debatten gunstig waren voor Clinton.

Gabbard had echter een politieke voorkeur voor Sanders als presidentskandidaat. Daarmee was ze een van de weinige Democratische Congresleden die openlijk Sanders’ kandidatuur steunde.

Veel concurrentie

Gabbard is volgens de krant The Guardian populair in de Democratische partij, maar zal niettemin serieuze concurrentie krijgen in de Democratische voorverkiezingen van november 2020. Ook senatrice Elizabeth Warren heeft zich al kandidaat gesteld.

Verwacht wordt dat er de volgende weken nog meer kandidaten zich zullen aandienen. De namen die circuleren zijn onder anderen senatoren Kamala Harris, Cory Booker en Kirsten Gillibrand. Ook voormalige vice-president Joe Biden en Julian Castro, tussen 2014 en 2017 minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling onder Barack Obama, zouden zich kandidaat stellen.