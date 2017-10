Clinton financierde mee het dossier rond veronderstelde banden tussen Trump en Moskou 16u54

Bron: Belga 0 AP Hillary Clinton. Het verkiezingsteam van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton en het bestuur van haar partij (DNC) hebben bijgedragen aan de financiering van het onderzoek dat het tot gevoelige dossier van veronderstelde banden tussen de campagne-Trump en Rusland heeft geleid. Dit heeft de krant Washington Post dinsdag (plaatselijke tijd) gemeld.

Werkend voor de campagne-Clinton en de DNC heeft advocaat Marc Elias in april 2016 het in Washington gevestigde bedrijf Fusion GPS onder de arm genomen om de banden tussen de Republikeinse kandidaat en latere president Donald Trump met Moskou te onderzoeken. De betalingen duurden voort tot enkele dagen voor de presidentiële stembusgang in november.



Voorheen had Fusion GPS Trump al nagetrokken op vraag van een onbekende Republikein tijdens de Republikeinse voorverkiezingen, weet de Post ook. Het bedrijf huurde zelf Christopher Steele, een vroegere agent van de Britse contraspionage M16, in om een rapport over Trump-Moskou op te stellen.



Trump zelf heeft het rapport afgedaan als "fake news".