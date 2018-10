Clinton bezoekt Oktoberfest en draagt lederhose Redactie

05 oktober 2018

23u57

Bron: AD.nl 0 Bill en Hillary Clinton hebben verrassend een bezoek gebracht aan het Oktoberfest in de Duitse stad München. De oud-president (72) en voormalige presidentskandidate (70) maakten begeleid door een grote groep agenten hun opwachting in een biertent.

Bill Clinton had zich voor de gelegenheid in traditionele lederhose gehesen. Hij leek het naar zijn zin te hebben. Het duo bezocht een biertent die populair is onder beroemdheden. Die gelegenheid blijft langer open dan andere locaties op het festival, maar volgens de website van Oktoberfest kan het lastig zijn om voorbij de uitsmijter te komen. Dat bleek geen probleem te zijn voor de Clintons, die arriveerden in een zwarte wagen.

Bill Clinton was van 1993 tot 2001 de president van de Verenigde Staten. Zijn echtgenote Hillary deed later ook een gooi naar het presidentschap, maar verloor de verkiezingen in 2016 van Donald Trump.