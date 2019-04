Clinton: “Assange moet zich in de VS verantwoorden voor Wikileaks” Redactie

12 april 2019

09u17

Bron: AD.nl 0 De voormalige presidentskandidaat en oud-minister Hillary Clinton vindt dat Julian Assange zich moet verantwoorden voor zijn daden. Assange's organisatie WikiLeaks zette in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 door hackers gestolen documenten van de Democratische Partij online.

Ecuador trok donderdag het asiel van Assange in, waarop hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen werd gearresteerd door de Britse politie. De Verenigde Staten hebben om zijn uitlevering gevraagd en beschuldigen Assange van samenzwering en computervredebreuk.

‘Dit gaat niet om persvrijheid’

Tijdens een evenement in New York zei Clinton dat de beschuldigingen tegen Assange niets te maken hebben met het beknotten van de persvrijheid. “Het gaat over het faciliteren van het hacken van een militaire computer om informatie van de Amerikaanse regering te stelen.”

Clinton zag in het hele verhaal ook nog een grap: “Ik denk dat het ironisch is dat hij de enige buitenlander is die deze regering welkom heet'', verwees ze naar de verwoede pogingen van president Donald Trump om de zuidgrens van de VS te sluiten.